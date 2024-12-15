2024-12-15 00:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، استمرار حركة موجة الغبار والعوالق الترابية في مناطق مختلفة حتى ساعات فجر الأحد، لكن بشكل خفيف إلى متوسط الشدة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق جنوب وغرب الانبار كربلاء النجف المثنى وصولاً البصرة وغرب ذي قار، قد تتلاشى فيها الموجة الغبارية فجر الأحد".

وأضاف أن "مطالبات تعطيل الدوام غير ضرورية، كون الأجواء ستكون صباح الغد طبيعيه عدا بقاء عوالق ترابية".

وعن موجة البرد، رجح الزيادي أن "تشتد مع هبوط واضح بدرجات الحرارة، خاصة ساعات الفجر، حيث تقترب فيها معدلات الصفر المئوي خاصة يومي الاثنين والثلاثاء".