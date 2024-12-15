صحة ميسان تسجل أكثر من 53 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

2024-12-15 01:05:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - نجم عبد اللهأعلنت مديرية صحة محافظة ميسان، تسجيل أكثر من 53 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية.وقال مدير عام صحة ميسان، علي النوري، لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "موقف حالات الاختناق الناتجة عن العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة، يتمثل في أن أقسام الطوارئ استقبلت أكثر من 53 حالة اختناق في مستشفيات ومراكز صحية مختلفة، حيث تم تقديم جميع الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية وتواجد عجلات الاسعاف الفوري والخدمات الصحية الضرورية".وأضاف، أن "توزيع الحالات حسب المستشفيات والمراكز الصحية:• المركز الصحي العدل: 1 حالة• المركز الصحي علي الشرقي: 7 حالات• مستشفى الحكيم: 27 حالة• مستشفى الكحلاء: 4 حالات• مستشفى الطفل: 9 حالاتمركز صحي كميت : 5 حالات".وأكد النوري، " جاهزية المؤسسات الصحية في المحافظة للتعامل مع مثل هذه الحالات وتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمصابين."