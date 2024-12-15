ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فاليكانو

2024-12-15 01:25:27 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط ريال مدريد في فخ التعادل بنتيجة (3-3) خلال مواجهة رايو فاليكانو، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا، في معقل الأخير ملعب "تيريزا ريفيرو".وسجل لريال مدريد كلا من: فالفيردي، بيلينجهام، ورودريجو في الدقائق (39، 45، و56).بينما سجل لرايو فاليكانو كلا من: أوناي لوبيز، عبد المؤمن سليمان وإسحاق بالازون في الدقائق (4، 36، و64).