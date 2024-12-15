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ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فاليكانو

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فاليكانو
ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فاليكانو
2024-12-15 01:25:27 - المصدر: واع
متابعة - واع
سقط ريال مدريد في فخ التعادل بنتيجة (3-3) خلال مواجهة رايو فاليكانو، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا، في معقل الأخير ملعب "تيريزا ريفيرو".

وسجل لريال مدريد كلا من: فالفيردي، بيلينجهام، ورودريجو في الدقائق (39، 45، و56).

بينما سجل لرايو فاليكانو كلا من: أوناي لوبيز، عبد المؤمن سليمان وإسحاق بالازون في الدقائق (4، 36، و64).



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