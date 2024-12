2024-12-15 01:26:16 - المصدر: جريدة المدى

 المدى / مصطفى محمد انطلقت في محافظة دهوك بإقليم كردستان فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان دهوك الدولي للسينما بمشاركة أكثر من 100 فيلم من مختلف دول العالم تضم أفلاما وثائقية وقصيرة بدعم من حكومة اقليم كردستان.وقال منسق القسم العربي في المهرجان ماجد محمد ويسي ان التنافس كان بين 750 فلم من 31 دولة حيث […]

The post دهوك تنجح في استضافة المهرجان الدولي للسينما بمشاركة فنانين من ثلاثين دولة appeared first on جريدة المدى.