2024-12-15 01:26:16 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىأصدر 4 رؤساء سابقين لمجلس النواب العراقي، مع الرئيس الحالي، محمود المشهداني، بالإضافة إلى نائب سابق لرئيس مجلس الوزراء، بياناً بشأن أحداث سوريا وسقوط بشار الأسد، داعين إلى "حوار صريح" قبل "إحداث التغيير".البيان الموقع من محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الحالي، وإسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب الأسبق، وصالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، […]

The post رؤساء برلمان سابقون يدعون لحوار وطني شامل قبل إحداث "التغيير السياسي" appeared first on جريدة المدى.