البيان الختامي لاجتماعات العقبة: الوقوف مع خيارات الشعب السوري

2024-12-15 01:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عمان/ متابعة عراق اوبزيرفر اكد البيان الختامي لاجتماع العقبة حول سوريا، اليوم السبت، الوقوف مع خيارات الشعب السوري . وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “العراق شارك ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في الاجتماع الثاني للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عُقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية …

