2024-12-15 02:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة ديالى، ليلة السبت الأحد، بياناً توضيحياً حول الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في المحافظة، والتي تتعلق بالقبض على شخص قام بتمزيق صورة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وأكدت القيادة في بيانها، الذي ورد لوكالة شفق نيوز أن الإجراء الذي اتخذته مفارز شرطة النجدة بحق المتهم جاء بناءً على قانونية الإجراء، وحساسية الموقف، خشية حدوث ردود أفعال سلبية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت عن معاناة المتهم من اضطرابات نفسية، وهو ما أكدته إفادات ذويه.

ونفت شرطة ديالى تعرّض المتهم للتعذيب، مؤكدة أن الصورة المتداولة له وهو مقيد بالأصفاد قديمة، وأن التقييد تم بناءً على طلب ذويه.



