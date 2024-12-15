كيف سيتجاوز المنتخب السعودي أزمة الإصابات قبل "خليجي 26"؟

2024-12-15 03:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية وسالم الدوسري لاعب نادي الهلال (الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة إكس)

ما زال المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي هيرفي رينارد يتلقى الصدمات حول القائمة التي ستخوض منافسات بطولة "خليجي 26"، التي ستقام في الكويت خلال الفترة بين الـ21 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري والثالث من يناير (كانون الثاني) 2025.

ويوجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية وستكون المباراة الأولى له أمام البحرين خلال الـ22 من الشهر الجاري، وفي الـ25 ستكون مواجهة اليمن، وتنتهي مباريات دور المجموعات بمواجهة العراق في يوم الـ28 ديسمبر الجاري.

وتضم المجموعة الأولى في البطولة الكويت المستضيف وعمان وقطر والإمارات.

وكان رينارد اختار 27 لاعباً في القائمة الأولى التي ستتقلص في نهاية فترة الإعداد الحالية التي ستستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي، في حراسة المرمى محمد العويس وأحمد الكسار ومحمد اليامي ونواف العقيدي، وعلى مستوى خط الدفاع يوجد ياسر الشهراني وعلي البليهي وعبدالإله العمري وعلي لاجامي وحسان تمبكتي ومهند الشنقيطي وسلطان الغنام وناصر الدوسري وعبدالملك العييري، وفي الوسط عبدالإله المالكي وعبدالله الخيبري ومصعب الجوير ومحمد كنو ونواف بوشل وأيمن فلاتة وسالم الدوسري، وعلى مستوى الهجوم عبدالعزيز آل عثمان وهارون كمارا وعبدالله رديف ومحمد القحطاني وفراس البريكان وصالح الشهري وعبدالله الحمدان.

وتثار الشكوك خلال الوقت الحالي حول موقف نجم الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري باللحاق بالمباريات، بسبب الإصابة الذي يعانيها على مستوى الوجه.

وكان الدوسري (33 سنة) تعرض لبعض الكسور في الوجه إثر سقوطه في مباراة فريقه أمام الرائد ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز "الزعيم" بصعوبة بنتيجة (3-2).

وخرجت بعض التقارير خلال الأيام الماضية التي تؤكد احتمالية خوض سالم الدوسري منافسات البطولة بقناع وجه حتى لا تتفاقم الإصابة، ولكن دون بيانات رسمية من قبل المنتخب السعودي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فرص الدوسري تتضاءل بنسبة كبيرة للمشاركة في "خليجي 26" بسبب عدم المخاطرة بخوض اللاعب المباريات مرتدياً القناع، خوفاً من تعرضه لاصطدام جديد يزيد معاناته.

وسيخضع الدوسري لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفه بصورة رسمية من منافسات المنتخب السعودي في "خليجي 26".

وقد توجد حلول في قائمة رينارد للبطولة حال غياب سالم الدوسري إذ تضم محمد القحطاني الذي يجيد اللعب على الجناحين، إضافة لوجود أكثر من لاعب آخر يمكنه حل الأزمة على رأسهم عبدالله الحمدان وعبدالله رديف، وحال عودة فراس البريكان من البرنامج التأهيلي.

ويعد الدوسري من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم رينارد بصورة كبيرة، إذ شارك معه في الولايتين خلال 29 مباراة في أربع بطولات ومنافسات مختلفة، إذ يعد ثالث أكثر لاعب مشاركة معه بعد محمد كنو (33 مباراة) وفراس البريكان (32 مباراة).

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إضافة لسالم الدوسري، عانى حارس مرمى المنتخب السعودي محمد الربيعي لآلام في الظهر لم يكمل بسببها المران الأخير لـ"الأخضر" في المعسكر، وسيخضع فحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل الوقوف على مدى إصابته وتأثيرها من عدمه في مشاركته خلال البطولة المقبلة.

ويغيب لاعب الأهلي فراس البريكان عن تدريبات المنتخب السعودي الجماعية بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي رفقة الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه لمنافسات البطولة.

وإضافة إلى الإصابات شهدت قائمة المنتخب السعودي غياب الثلاثي المحترف نجم روما الإيطالي سعود عبدالحميد، وثنائي بيرشخوت البلجيكي مروان الصحافي وفيصل الغامدي، وذلك لأن البطولة في موعد غير مجدول ضمن المواعيد المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن حق أنديتهم الامتناع عن إرسالهم للمشاركة في المنافسات.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق اللقب الرابع في تاريخه ببطولة "خليجي 26"، إذ توج بها من قبل في نسخ 1994 و2002 و2003، وهو في المركز الثالث من ناحية الأكثر تتويجاً باللقب، إذ يتصدر القائمة المنتخب الكويتي بـ10 ألقاب، والعراق في المركز الثاني برصيد أربعة ألقاب.



