بوجبا على رادار السيتي لتعويض رودري

2024-12-15 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشف تقرير صحفي، عن وجود اتجاه داخل مانشستر سيتي، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم يوفنتوس السابق.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فقد تواصل مسئولو السيتي، مع المقربين من بوجبا، لمعرفة مدى اهتمامه باللعب مع المدرب بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن السيتي يريد ضم بوجبا، لتعويض غياب رودري، المصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن النجم الفرنسي متردد بشأن اللعب مع السيتي، بسبب أوقاته السيئة مع مانشستر يونايتد.

من ناحية أخرى، تشير وسائل الإعلام الإيطالية، إلى أن بوجبا سيرحل للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، أو يعود لفرنسا عن طريق مارسيليا.

وأصبح بوجبا، لاعبا حرا، بعد إنهاء عقده مع يوفنتوس بالتراضي، على خلفية أزمة المنشطات التي ضربته وإيقافه لفترة عن الملاعب.

وسيكون اللاعب الفرنسي متاحا للتدريب بداية من كانون ثان القادم، على أن يكون متاحا للعب بعد نهاية إيقافه في آذار 2025.