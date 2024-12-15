2024-12-15 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

حقق محمد صلاح رقما تاريخيا جديدا في مسيرته مع ليفربول بعد مساهمته في خروج "الريدز" بنقطة التعادل من مباراته ضد فولهام (2-2) في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله كودي خاكبو في شباك فولهام في الدقيقة 47.

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح صنع الآن مئة هدف لصالح ليفربول في جميع المسابقات.

وأضافت أن 13 تمريرة حاسمة من أصل التمريرات المائة لصلاح، جاءت خلال منافسات الموسم الحالي، أي أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفترة ذاتها.

يشار أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا بالتساوي مع إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.