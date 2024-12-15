2024-12-15 08:40:09 - المصدر: الفرات نيوز

لدى لقائنا وفد المؤسسة الأوربية للحوار والتنمية برئاسة الأستاذ علاء البهادلي، بحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة فضلا عن العلاقة ما بين بغداد والاتحاد الأوربي.

أكدنا أن العراق اليوم يختلف عن العراق قبل عشر سنوات وأن هذه القراءة هي نتاج حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي يعيشه العراق ما يجعله محصنا من ارتدادات الاضطرابات الإقليمية. وقلنا إن الإرهاب فقد حواضنه وبات الجميع تواقا للعيش في كنف الدولة ورعايتها، وأشرنا إلى اتفاق القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة على دعم الحكومة في مسارها الدبلوماسي تجاه أزمة سوريا.

في الوقت نفسه بيّنا أن العراق يتحرك بمسعى سياسي كبير لتطويق الأزمة في سوريا وفي ذات الوقت يرفع من جاهزيته الأمنية والعسكرية تحسبا لأي طارئ قد يحدث.

دعونا لمساعدة الشعب السوري بتمكينه من إدارة بلده وكتابة دستوره وحفظ سيادته، و من المهم جدا حفظ الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته مع حفظ الخصوصيات والمقدسات.