ديربي مانشستر وقمة فرنسية ومباراة برشلونة.. أحد ممتاز ينتظر عشاق المستديرة

2024-12-15 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد ملاعب الدوريات الخمس الكبرى حول العالم، يوم الأحد، العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن مواجهة برشلونة وليغانيس، بالدوري الإسباني، وقمة باريس سان جيرمان وليون بالدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء بتوقيت بغداد، على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون X توتنهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

تشيلسي X برينتفورد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد X خيتافي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X لاس بالماس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 9

برشلونة X ليجانيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X مونزا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا X فيورنتينا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

بارما X هيلاس فيرونا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

كومو X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X جنوى – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 5:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مونبلييه X نيس – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

رين X أنجيه – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

لوهافر X ستراسبورج – الساعة 7 مساء

ستاد بريست X نانت – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

باريس سان جيرمان X ليون – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4