رغم انخفاضها .. صادرات العراق النفطية تتجاوز السعودية خلال أسبوع

2024-12-15 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.941 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 842 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.333 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 213 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 184 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 397 ألف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.829 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 440 الف برميل يوميا، تلتها البرازيل بمتوسط 251 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا بمتوسط 187 الف برميل يوميا ".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بمعدل 175 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا كانت بمعدل 187 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 125 ألف برميل يومياً ، ومن الاكوادور بمعدل 103 آلاف برميل يوميا".