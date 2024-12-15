أسعار النفط تبلغ أعلى مستوى منذ 3 أسابيع

2024-12-15 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

‎شفق نيوز/ ارتفع سعر خام برنت خلال الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ليصعد خمسة بالمئة على أساس أسبوعي.

‎وسجل خام غرب تكساس زيادة ستة بالمئة على أساس أسبوعي وحقق أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

‎وخلال تداولات يوم الجمعة الماضي، زادت العقود الآجلة لخام برنتبواقع 1.08 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 74.49 دولارا للبرميل عند التسوية، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 1.27 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 71.29 دولار.

‎وقال محللون لدى شركة "ريتر بوش اند أسوسيتس" الاستشارية في مذكرة: "ما دفع هذا الصعود هو توقعات تشديد العقوبات على روسيا وإيران والإرشادات الاقتصادية الصينية الأكثر دعما والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وتكهنات بخفض الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل".