القبض على أطراف مشاجرة ومتهم برمي المفرقعات في بغداد

2024-12-15 09:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، إلقاء القبض على 4 متهمين، في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" قوة من اللواء الثاني القت القبض على 3 متهمين (أطراف مشاجرة عائلية) في منطقة (الوحدة) شرق بغداد، فيما تمكنت قوة من اللواء ذاته بواجب منفصل، من إلقاء القبض على متهم بدلالة الأمن الوطني، يقوم برمي المفرقعات من اعلى احد بنايات شقق مجمع بسماية وترويع المواطنين وضبط بحوزته (مسدس)".

وأشارت القيادة إلى، أنه" تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة.