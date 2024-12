2024-12-15 09:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: وجدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية أو يشاهدون التلفزيون أثناء تناولهم لوجباتهم الغذائية، هم أكثر عرضة لزيادة الوزن. ووفق الباحثين في جامعة “مينهو” البرتغالية، فإن انشغال الأطفال بالشاشات أثناء تناولهم للطعام، يحول دون إدراكهم أنهم شبعوا. وقال الباحثون، إن الأطفال الذين سمح لهم باستخدام الأجهزة الذكية أو...

