ديالى .. اصابة المئات بحالات الاختناق جراء العاصفة الترابية

2024-12-15 10:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مدير اعلام صحة محافظة ديالى فارس العزاوي، يوم الأحد، باصابة المئات بحالات الاختناق بين السكان جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت مناطق غربي ووسط البلاد منذ يوم امس.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي استقبلتها المستشفيات في عموم ديالى تجاوزت 400 حالة.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإسعاف الحالات، ومعظمها قد خرجت بعد اكتساب العلاج، مؤكدا أنه لم تُسجَّل حالات خطيرة.

وكان مصدر طبي في محافظة صلاح الدين قد افاد، مساء امس السبت، بتسجيل عشرات حالات الاختناق في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين بسبب العاصفة الترابية.

وحذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي من وجود تقلبات في الأجواء و اندفاع موجة غبار، ونصحت بأن الأجواء غير ملائمة للسفر براً في المساء.