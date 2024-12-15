إحباط محاولة تهريب 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة في منفذ الشلامجة

2024-12-15 10:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ان مديرية منفذ الشلامجة الحدودي القت القبض على مسافرتين ضبط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة مخبأة بطريقة احترافية.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفتشات منفذ الشلامجة وبالتعاون مع الدوائر المعنية تمكنوا من إلقاء القبض على مسافرتين (عراقية، أجنبية)، ضبط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة بوزن تجاوز 1 كغم مخبأة بطريقة احترافية في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد".وأشار إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمتين والمادة المخدرة إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة" .