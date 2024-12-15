2024-12-15 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، عن فتح تحقيق فوري في حادثة مقتل شرطي شمال ديالى مساء أمس السبت.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حادثة مقتل شرطي في ظروف غامضة على طريق زراعي قرب قضاء الخالص شمال ديالى في ساعة متأخرة من مساء يوم امس تحظى بالاهتمام"، مبينا أنه "تم تشكيل فريق تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الجريمة من اجل معرفة دوافعها".

وأضاف، أنه" تم اعتقال اثنين من المشتبه بهما على خلفية الحادث وجاري التحقيق معهما"، مؤكدا بأنه "من المبكر حسم الموقف من طبيعة وحيثيات الجريمة".

وأشار المصدر الى، أن" هناك عدة خيوط جاري العمل عليها في مسعى للوصول الى الجناة وكشف طلاسم الجريمة التي اثارت الراي العام في ديالى.

وأفاد مصدر أمني، يوم أمس السبت (14 كانون الأول 2024)، بأن "مجهولين أطلقوا النار على شرطي أثناء التحاقه لدوامه في منطقة جيزاني الإمام بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى، ما أسفر عن مقتله.