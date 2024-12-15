بغداد.. خلافات عائلية تنتهي بمقتل زوج على يد زوجته المنتسبة في الداخلية

2024-12-15 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد (15 كانون الأول 2024)، بمقتل زوج على يد زوجته مستخدمة سلاحها الشخصي في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين زوج وزوجته تطورت إلى استخدام الزوجة سلاح نوع (مسدس) عائد لها، كونها منتسبة في وزارة الداخلية، وقامت باطلاق النار على زوجها الذي يعمل بشركة أمنية".

وبين أن "الجريمة وقعت ضمن مدينة الكاظمية، ونتج عنها مقتل الزوج، واعتقال الزوجة"، مشيرا إلى أن "المشاجرة كانت نتيجة خلافات عائلية".

وأوضح ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث (المنزل)، وفتحت تحقيقا في الحادث، فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".