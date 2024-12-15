ضبط كيلو غرام من الكريستال بحوزة مسافرتين احداهما اجنبية في الشلامجة

2024-12-15 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، ضبط كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزة مسافرتين احداهما اجنبية في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من القاء القبض على مسافرتين (عراقية، أجنبية)، وضبطت بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة، بوزن تجاوز (1) كغم مخبأة بطريقة احترافية في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلاد".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت من قبل مفتشات المنفذ بالتعاون مع الدوائر المعنية".

وبينت الهيئة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمتين والمادة المخدرة إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".



