النتائج النهائية في شباط المقبل.. العراق ينهي المرحلة الأخيرة من التعداد السكاني

المدى/ بغدادأعلنت وزارة التخطيط، انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التعداد العام للسكان والمساكن، يوم أمس السبت، بنسبة إنجاز تجاوزت 96 بالمئة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى)، أن "هذه المرحلة تتعلق بجمع البيانات التفصيلية حول الواقع السكاني في البلاد، بما في ذلك الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية […]

