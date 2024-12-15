2024-12-15 10:36:03 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ان مديرية منفذ الشلامجة الحدودي القت القبض على مسافرتين ضبط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة مخبأة بطريقة احترافية. وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “مفتشات منفذ الشلامجة وبالتعاون مع الدوائر المعنية تمكنوا من إلقاء القبض على مسافرتين (عراقية، أجنبية)، ضبط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة بوزن تجاوز 1 […]

ظهرت المقالة ضبط امرأتين حاولتا تهريب كيلوغرام من “الكريستال” في منفذ الشلامجة أولاً على ايشان.



