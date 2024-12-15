رئيس اللجنة الأولمبية: وضعنا استراتيجية شاملة لتعزيز عمل المؤسسة الرياضية

2024-12-15 10:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، وضع استراتيجية مستقبلية لعمل اللجنة الأولمبية، تهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات الرياضية، جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامّة لبحث أهم الملفّات المطروحة في المشهد الأولمبي العراقي .وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الاجتماع أكد على نبذ الخلافات والعمل لصالح الرياضة العراقية"، مبيناً أنه" تم وضع استراتيجية مستقبلية للعمل الأولمبي وتحديد المهام والواجبات المناطة لقيادة اللجنة الأولمبية وواجبات رؤساء الاتحادات، كما أن العمل القادم سيكون عملاً جماعياً ومؤسساتياً ولا مجال للإخفاق بعد الآن ".فيما ذكر بيان للجنة الأولمبية تابعته (واع)، أن" الاجتماع خرج بعدة قرارات مهمة بعد استعراض فقرات جدول الأعمال حيث جرى تدارسها من قبل أعضاء الجمعية العامة وصوّتوا بالإجماع المطلق على أغلبها، فيما حذفت فقرتين من جدول الأعمال بناءً على مقترحات السيد رئيس اللجنة الأولمبية".وأضاف البيان :" تمت المصادقة على الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي المقبلة، والمقترحة من مجلس القضاء الأعلى كما خوّلت رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتحديد موعد إقامتها".وتابع:" كذلك صادقت الجمعية العامّة، وبالإجماع أيضاً، على مفردات الميزانية التخمينية للجنة الأولمبية لعام 2025 وعلى أنشطة وخطة عمل المكتب التنفيذي للعام ذاته، كما صادقت على مقترح الرئيس بإضافة أربع رياضيات الى لجنة الرياضيين الأولمبيين، وهنّ نور عامر ورند سعد محمود وإن شاء الله سعد حميد و سيوه محمد محمود، وذلك انسجاماً مع توجيهات اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي لتحقيق المساواة بين كلا الجنسين، كما صادقت على منع ترشيح أيّ من أعضائها في انتخابات المكتب التنفيذي في حال تم تكفيله مالياً من القضاء العراقي بقضية فساد مالي أو نزاهة، وتم اعتماد هذا القرار بمثابة تعديل جديد في النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، فيما وافقت الجمعية العامة، بالإجماع أيضاً، على اقتراح الرئيس بتأجيل إجراء الانتخابات التكميلية للجنة الأخلاقيات من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من المرشحين وإتاحة خيارات متعددة أمام الجمعية العامة فيما تم إكمال نصاب مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد تصويت الجمعية العامة لانتخاب عضوين جديدين بمجلس الإدارة، وعدد من المحكمين الجدد".