2024-12-15 10:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير الأنواء الجوية في ذي قار، أحمد كريم، أن المنطقة تتأثر حاليا بمرتفع جوي سيبيري، مما أدى إلى زيادة سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تزايد الغبار. وأوضح كريم في تصريح له عبر البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية أن درجات الحرارة الصغرى سجلت 5...

The post الأنواء الجوية في ذي قار: توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.