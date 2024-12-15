الولايات المتحدة تبدأ نقل آلاف الجنود من جزيرة يابانية بسبب شكاوى من السكان المحليين

2024-12-15 10:45:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - اليابان





بدأت الولايات المتحدة بنقل آلاف من جنود مشاة البحرية "المارينز" من جزيرة أوكيناوا اليابانية إلى مواقع أخرى، وفق ما أعلنت طوكيو وواشنطن السبت، بعد عقود من شكاوى السكان المحليين في الجزيرة من هذا الوجود العسكري الأميركي.





وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عام 2012 أنها ستعيد نشر تسعة آلاف جندي من المارينز يتمركزون في الجزيرة، حيث تعتبر المجتمعات أن القواعد الأميركية تشكل عبئا بسبب التلوث والضوضاء وتحطم المروحيات.





وأفادت وزارة الدفاع اليابانية وقوات المارينز أن عملية النقل بدأت بـ "مجموعة صغيرة من نحو 100 جندي من مشاة البحرية للدعم اللوجستي" تم نقلها إلى إقليم جزيرة غوام الأميركية.





أضاف البيان المشترك أن عملية النقل إلى غوام تشكل "المرحلة الأولى من نقل جنود مشاة البحرية إلى مواقع خارج اليابان".





ويوجد حاليا نحو 19 ألف جندي من مشاة البحرية في أوكيناوا الواقعة استراتيجيا شرق تايوان والتي أصبحت نقطة توتر بين الولايات المتحدة والصين.





وتقول بكين إن تايوان جزء من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي لسيطرتها.





وواشنطن هي أبرز داعمي تايوان وأكبر مورد أسلحة لها، لكنها حافظت لفترة طويلة على "غموض استراتيجي" بشأن احتمال دعمها بقوات برية.





ومن المقرر أن تنقل الولايات المتحدة جنود المارينز إلى قواعد أخرى في المحيط الهادي في غوام أو هاواي أو أستراليا.



