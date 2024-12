2024-12-15 11:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الأسدي: شمول أكثر من مليوني طفل ضمن المنحة الطلابية الأسدي: شملنا 3 ملايين و600 ألف طفل ضمن الحماية الاجتماعية الأسدي: وزارة العمل عملت مع مجلس النواب على تشريع قوانين تحمي الطفولة في العراق

