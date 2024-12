الإطاحة بسيدتين احداهما اجنبية في منفذ الشلامجة كانا تحاولان ادخال 1كغم كريستال

2024-12-15 11:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، اعتقال مسافرتين عراقية وأجنبية حاولتا تهريب 1 كغم من الكريستال بمنفذ الشلامجة. وذكر بيان للمنافذ تلقته عراق اوبزيرفر أن “مديرية منفذ الشلامجة الحدودي ألقت القبض على مسافرتين (عراقية، أجنبية)، ضبط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة بوزن تجاوز (1) كغم مخبأة بطريقة احترافية في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها …

