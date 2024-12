2024-12-15 11:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن رئيس جهاز الأمن الوطنيِّ عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري)، جاهزيَّة القوّات الأمنيَّة لمواجهة أيِّ تهديداتٍ تأتي، خارجيَّة كانتْ أو داخليَّة، محذراً من مخططٍ لعصابات “داعش” الإرهابيَّة لمهاجمة السجون في سوريا وإخراج الإرهابيين. وقال البصريّ في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر “نحذر من تداعيات احتمال هروب الإرهابيين (العراقيين أو …

The post “قواتنا جاهزة”.. رئيس جهاز الأمن الوطنيّ يحذّر من مخطط لداعش لمهاجمة السجون بسوريا first appeared on Observer Iraq.