العاصفة الترابية تدخل 400 شخص طوارئ مستشفيات ديالى

2024-12-15 11:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، ان اكثر من 400 مدنيا دخلوا طوارئ المستشفيات بسبب العاصفة الترابية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "العاصفة الترابية ضربت جميع مناطق ديالى دون استثناء، وتركزت حدتها في 11 منطقة بشكل مباشر"، مؤكدا بان "ردهات الطوارئ في المستشفيات المركزية استقبلت اكثر من 400 مدني، 70% من كبار السن بسبب ضيق التنفس والحساسية".

وأضاف أن "99% من المرضى خرجوا بعد تلقيهم العلاجات المناسبة، نافيا وجود أي حالة وفاة، مؤكدا بان العاصفة كانت قوية جدا وتسببت بانعدام الرؤية في مناطق عدة".

وأشار الى أن "دائرة الصحة اعتمدت خطة طوارئ مبكرة قبل هبوب العاصفة ما ساعد في خلق مرونة في استقبال الاعداد الكبيرة دون أي إشكاليات".

وكان الراصد الجوي رياض نصيف القريشي، حذر أمس السبت، من عاصفة ترابية قادمة من سوريا تهدد وسط العراق والعاصمة بغداد بسرعة 70 كيلو متر بالساعة.

وقال القريشي في منشور على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "مع بداية توغل الكتلة الباردة وبانحدار شديد للجبهة الباردة، عاصفة غبارية تدخل أجواء البلاد من خلال أهم مصدرين للغبار المؤثر على البلاد عبر الأراضي السورية دير الزور والحسكة".

ورجح القريشي، أن "يصل تأثيرها مناطق من وسط البلاد ومنها العاصمة بغداد".

وكانت هيئة الانواء الجوية أعلنت في وقت سابق، أمس السبت، ان "موجة غبار شديدة تندفع من جهة نينوى نحو مدن وسط وغرب وجنوب غرب البلاد مصاحبة لرياح شمالية غربية نشطة بهبات سرعتها تصل الى 70 كم بالساعة".



