الصحة تعلن تسجيل أكثر من 2500 حالة اختناق خلال الموجة الغبارية الأخيرة

2024-12-15 11:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 2500 حالة اختناق خلال الموجة الغبارية الأخيرة، فيما أشارت الى عدم تسجيل أي حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت 2570 حالة اختناق مختلفة خلال الموجة الغبارية الأخيرة"، مبينا أن "غالبية حالات الاختناق كانت في بغداد، وواسط والبصرة".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للجميع"، مشيرا الى "مغادرة غالبيتهم المؤسسات الصحية ولم نسجل أي حالة وفاة".

وأكد البدر "جاهزية جميع مؤسساتنا الصحية للتعامل مع أي طارئ وتواجد الملاكات المختصة وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة".

ووجه وزير الصحة، صالح الحسناوي في وقت سابق، باستنفار ردهات الطوارئ وملاكاتها وسيارات الإسعاف لاستقبال جميع حالات الاختناق في بغداد والمحافظات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وقناني الأوكسجين.