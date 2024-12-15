حملة امنية تنتهي بالقبض على 10 متهمين وضبط أسلحة وأعتدة في بغداد

2024-12-15 11:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استكمالاً للعمليات الاستباقية التى تنفذها قواتنا الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت قطعات فرقتي (المشاة السابعة عشر، الآلية شرطة أتحادية) ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على (١٠) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم "بجرائم السرقة" واخرين اطراف مشاجرات مسلحة بالاضافة الى ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (البوحمدان، الشهداء، ناحية الرشيد/حي الجمعية، البو شمع، حي العسكري، اليوسفية، الدورة، قضاء ابي غريب) بجانب الكرخ.

تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

إعلام عمليات بغداد

١٥ كانون الاول ٢٠٢٤