2024-12-15 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

تفقد رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ،عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأحد، مقر لواء المشاة الستين لفرقة المشاة العشرين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع،تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن ،عبد الأمير رشيد يار الله، تفقد اليوم مقر لواء المشاة الستين لفرقة المشاة العشرين، يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر الاستخبارات لرئاسة أركان الجيش".

وأضاف أن "آمر اللواء، قدم إيجازاً، بشأن انفتاح قطعات الجيش المساندة لقوات الحدود وجاهزية خطوط الصد والربايا"، مبينا أن"المحطة الثانية تمثلت بزيارة فوج المشاة الثاني وفوج المشاة الثالث للواء آنفاً، للوقوف على توزيع السرايا والنقاط بين الحدود الفاصلة لقاطع المسؤولية، بالإضافة الى تأمين الجوانب الإدارية للمقاتلين".

وتابع أن "يار الله أجرى جولة استطلع خلالها انفتاح أفواج وقطعات لواء المشاة (101) لفرقة المشاة الخامسة والعشرين في الحدود الفاصلة لقاطع المسؤولية".

وأشار الى أن"رئيس أركان الجيش، تفقد أيضا انفتاح اللواء الواحد والعشرين لفرقة المشاة الخامسة عشرة".