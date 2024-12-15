مرصد بيئي يتوقع زيادة العواصف الترابية في العراق خلال الايام المقبلة

2024-12-15 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع مرصد العراق الأخضر، يوم الأحد، هبوب المزيد من العواصف الترابية خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن العواصف التي هبت يوم امس تدل على وجود جفاف كبير في مناطق عديدة من العراق والدول المجاورة له وقلة الغطاء النباتي.

واكد من من النادر ان يشهد فصل الشتاء هبوب مثل هذه العواصف التي أدت إلى حصول الكثير من حالات الاختناق لدى المواطنين اضافة إلى تدهور الاجواء وتضرر المزروعات.

وبين عبد اللطيف إن الحلول البطيئة من الجهات المسؤولة عن معالجة البيئة وقلة الغطاء الأخضر وندرة المياه هي من تسببت بزيادة حالات هبوب العواصف الغبارية والترابية خلال السنوات الماضية والتي ستكون أكثر في المراحل المقبلة في حال عدم اتخاذ الإجراء المناسب بمعالجتها.