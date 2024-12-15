الدولار يتجاوز 150 ألف دينار في بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة

2024-12-15 11:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 150650 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار مقابل 100 دولار، والشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار.