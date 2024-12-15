ضبط مسافرتين إحداهما أجنبية أثناء محاولتهما إدخال 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة إلى العراق عبر منفذ الشلامجة

2024-12-15 11:50:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، اليوم الأحد، (15 كانون الأول 2024)، من القاء القبض على مسافرتين (عراقية، أجنبية)، ضبط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة بوزن تجاوز (1) كغم مخبأة بطريقة احترافية في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد.





وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ الحدودية السيد علاء الدين القيسي، انه”تمت عملية الضبط من قبل مفتشات المنفذ بالتعاون مع الدوائر المعنية.





وأشار : تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمتين والمادة المخدرة إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .



