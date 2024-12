نائب محافظ ذي قار: النزاع حول مدينة ألعاب الناصرية ستحسمه السلطة القضائية

2024-12-15 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي أن القضاء هو الفيصل في موضوع مدينة ألعاب الناصرية، مشيرا إلى أن النزاع الحالي هو نزاع قانوني ولا توجد سلطة أعلى من سلطة القضاء تطبق في المحافظة. وأشار العتابي في لقاء له مع إذاعة وتلفزيون الناصرية إلى أن مدينة الألعاب تضم...

