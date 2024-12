وزير النقل: قريبا تفعيل النقل الجماعي في ذي قار وافتتاح خط جديد إلى مدينة أور

2024-12-15 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي عن قرب تفعيل مشروع النقل الجماعي في مركز محافظة ذي قار، مشيرا إلى تخصيص جزء من الباصات الحمراء لخدمة مدينة أور السياحية. وفي بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية، أكد السعداوي أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير قطاع النقل العام، مشيرا إلى...

