قائمة صباحية.. اسعار الصرف ترتفع مجددا في اسواق بغداد

2024-12-15 12:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد وسجلت أسعار الدولار ارتفعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 150650 ديناراً لكل 100 دولار. وارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع …

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