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دولة عربية تعلن حالة “القوة القاهرة” بمصفاة نفط.. ماذا يحصل؟

دولة عربية تعلن حالة “القوة القاهرة” بمصفاة نفط.. ماذا يحصل؟
دولة عربية تعلن حالة “القوة القاهرة” بمصفاة نفط.. ماذا يحصل؟
2024-12-15 12:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عاجل | رويترز: المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن حالة القوة #القاهرة بمصفاة الزاوية بعد تعرضها لأضرار جسيمة عاجل | رويترز عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: نشوب حرائق خطيرة بالمصفاة جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيطها و”القوة القاهرة” هي إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية …

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دولة عربية تعلن حالة “القوة القاهرة” بمصفاة نفط.. ماذا يحصل؟

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