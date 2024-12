دولة عربية تعلن حالة “القوة القاهرة” بمصفاة نفط.. ماذا يحصل؟

2024-12-15 12:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عاجل | رويترز: المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن حالة القوة #القاهرة بمصفاة الزاوية بعد تعرضها لأضرار جسيمة عاجل | رويترز عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: نشوب حرائق خطيرة بالمصفاة جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيطها و”القوة القاهرة” هي إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية …

