2024-12-15 12:09:04 - المصدر: ايشان

كشف نائب رئيس البرلمان العربيِّ، النائب أحمد الجبوريّ عن نيَّة البرلمان العربيِّ عقد جلسةٍ عامَّةٍ في بغداد نيسان المقبل. وقال الجبوري، في تصريح لجريدة الصباح، تابعته منصة “إيشان”، إنَّ “الجلسة ستبحث الملفات الرئيسة، خاصة الأوضاع في غزّة ولبنان وإعادة إعمارهما، إضافة إلى الملفِّ السوريِّ وتطوّراته”. وأضاف أنَّ “الجلسة ستتابع جرائم الكيان الصهيونيِّ، ومذكرة اعتقال رئيس […]

ظهرت المقالة نيسان المقبل.. البرلمان العربي يجتمع في بغداد أولاً على ايشان.



