2024-12-15 12:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 600 طائرة عابرة للأجواء العراقية يومياً.

وقال مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية في الوزارة، عباس البيضاني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأجواء العراقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطائرات العابرة إلى جانب رحلات القدوم والمغادرة في المطارات العراقية، حيث تم تسجيل أكثر من 600 طائرة عابرة يومياً خلال الأيام السبعة الماضية".

وأضاف، أن "الأجواء العراقية تسجل تصاعداً ملحوظاً في الحركة الجوية للرحلات القادمة والمغادرة والعابرة بمعدل من (600 إلى 630) طائرة عابرة يومياً، ومن (110 إلى 120) طائرة قادمة ومغادرة يومياً".

وأكد، أن "هذه الأرقام تُبرز أهمية الأجواء العراقية كممر جوي حيوي في المنطقة"، مشيداً "بجهود كوادر الملاحة الجوية التي ساهمت في ضمان انسيابية الحركة الجوية، وتقديم خدمات متميزة للمسافرين وشركات الطيران".

وأشار إلى، أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية تواصل العمل، بدعم وإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، على تعزيز القدرات التشغيلية والبنية التحتية، لتلبية التزايد المستمر في الحركة الجوية".