استقرار أسعار الذهب بأسواق بغداد و انخفاضها في أربيل

2024-12-15 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد ،و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد (15 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 562 الف دينار، وسعر الشراء 558 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 532 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 528 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 الف دينار و 575 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 535 الفا و 545 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 645 ألف دينار، وعيار 22 بيع 592 ألف دينار، وعيار 21 بيع 564 ألف دينار، وعيار 18 بيع 485 ألف دينار .