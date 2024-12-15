2024-12-15 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، اليوم الاحد، ان العراق حلّ في المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر استيرادا للدجاج البرازيلي.

وقالت الرابطة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق كان الوجهة الرئيسية التاسعة للصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج حيث استورد ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 166.3 ألف طن محققاً ارتفاعاً بنسبة 20.9% بالمقارنة مع العام الماضي".

وأكدت أن "نمو الاستيرادات للحوم الدجاج في العراق من البرازيل جاء بسبب يعود إلى انخفاض في الصادرات إلى جارته تركيا".

وأضافت الرابطة أن "كلا من العراق و الامارات التي كانت الوجهة الثانية و السعودية التي كانت الرابعة مسؤولة عن 20 % من الصادرات البرازيلية للحوم الدجاج".

واشارت الى ان "الصين هي المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلية لهذا العام حيث استورد هذا البلد الآسيوي 508.7 آلاف طن، تليها الإمارات العربية حيث استوردت 424.7 الف طن، تليها اليابان، ثم السعودية رابعا".