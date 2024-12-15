إدارة نادي النجف تقيم الاجتماع السنوي الأول للهيئة العامة

2024-12-15 12:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأقامت الهيئة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي، الاجتماع الدوري السنوي للهيئة العامة بحضور ممثل عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" جدول الأعمال تضمن قراءة التقرير الإداري والمالي، كما تمت المصادقة عليهما وكذلك على زيادة بدلات الاشتراك للهيئة العامة والمصادقة على الموازنة التخمينية للموسم المقبل من قبل الحاضرين".يُشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بتاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1961.