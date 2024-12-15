وزير الكهرباء يرعى توقيع عقد إنشاء 3 محطات تحويل جنوبي العراق بتمويل دولي

2024-12-15 13:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رعى وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الأحد، مراسم توقيع عقد إنشاء ثلاث محطات تحويل كهرباء ثانوية في محافظة البصرة، بسعة 3×90 MVA وجهد 132/33 ك.ڤ. بتمويل من البنك الدولي.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، سيتولى تنفيذ المشروع ائتلاف شركتي ( BEST و BETAS ) التركيتين، فيما تقوم شركة أنتك كوبا الألمانية بالإشراف الاستشاري على المشروع الذي من المقرر إنجازه خلال 18 شهراً.

وتتوزع المحطات الثلاث على مناطق حيوية في البصرة، حيث ستقام محطة القبلة في مركز المحافظة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومحطة الغدير في حي الغدير لتلبية احتياجات السكان والمشاريع الخدمية، فيما ستخدم محطة الفيحاء في قضاء شط العرب المناطق السكنية ومشاريع الخدمات.

وأكد الوزير، خلال مراسم التوقيع على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المحطات الجديدة ستسهم في زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، وحل الاختناقات في الشبكة الكهربائية، إضافة إلى توفير مصادر تغذية موثوقة وتحقيق استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة.

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط وزارة الكهرباء لتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية وتحسين خدمة التيار الكهربائي للمواطنين في عموم العراق.