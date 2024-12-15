2024-12-15 13:30:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، في الديوانية، اليوم الأحد، عن إنجاز 23 مشروعاً خدمياً، فيما أشار الى أن هناك مشاريع جديدة ضمن خطة عام 2025.

وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، في الديوانية، محسن حمزة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، بالالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير الفنية والحرص العالي على الجودة والنوعية، وكذلك إنجاز المشاريع ضمن المدة الزمنية المحددة ".

بدوره أوضح معاون رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، محمد بديوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أعمال تنفيذ المشاريع كانت بمواصفات فنية وبكامل الفحوصات"، مبينا أن "الأعمال نفذت بطريقة جيدة وحالياً العمل بثلاثة شفتات لغرض سباق الزمن".

من جهته، أكد رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، عبد الرزاق محيسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك توجيهاً بضرورة الاهتمام بإنجاز مشاريع الجهد الخدمي وضمن السقف الزمني المحدد"، لافتا الى أنه "تم إنجاز 23 مشروعاً لغاية الان، و18 مشروعاً ستكون ضمن خطة لعام 2025 ".

وأشار الى أن "الأعمال مستمرة في المشاريع ، وتم وضع الجدول الزمني لغرض الكشف الموقعي من قبل اللجان والسيطرة النوعية لوزارة الإعمار والإسكان".