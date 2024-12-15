بسبب انقطاع الكهرباء.. سوق الدولار والمصارف تغلق أبوابها في السليمانية

2024-12-15 13:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد مصدر محلي، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أن "سوق الدولار" والمصارف في محافظة السليمانية، أغلقت أبوابها بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عمليات البيع والشراء وتداول الأموال في سوق الدولار توقفت بشكل شبه كامل وتم إغلاق السوق في السليمانية، كما أغلقت المصارف بسبب انقطاع الكهرباء".

وانقطعت الكهرباء الوطنية في عموم السليمانية، منذ صباح اليوم.

وقال مدير عام كهرباء السليمانية، أنور حمه سعيد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إن "الكهرباء مقطوعة في كافة انحاء السليمانية منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم

ولم تعلن الجهات المعنية حتى الآن عن أسباب انقطاع الكهرباء.