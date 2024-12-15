2024-12-15 13:36:04 - المصدر: ايشان

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي من تقسيم ، قائلًا إن “القوى الأجنبية في سوريا تسعى لتقسيمها، وكل منها يسعى لاحتلال أجزاء من أراضيها”. وأضاف سلامي في خطاب أن “ما جرى في سوريا درس مرير وصعب ويجب التعلم منه”. وأشار إلى أن “الحوادث المريرة بدأت في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار […]

ظهرت المقالة قائد الحرس الثوري يحذّر من “قوى أجنبية” تحاول تقسيم سوريا واحتلال أراضيها أولاً على ايشان.



